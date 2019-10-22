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Транспорт и связь 22.10.2019 15:21

Грузоперевозки в Азербайджане в январе-сентябре увеличились на 1,6%

Объем грузоперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе-сентябре 2019 года составил 172 млн 543,2 тыс. тонн, что на 1,6% больше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

В структуре грузоперевозок на долю негосударственных транспортных предприятий пришлось 82,5%, на долю госсектора – 17,5%. При этом объем грузоперевозок со стороны негосударственных транспортных предприятий за январь-сентябрь 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличился на 1,9%.

За отчетный период по железной дороге перевезено 10 млн 927,9 тыс. тонн (включая транзитные грузы), что на 6,2% больше показателя января-сентября 2018 года.

Морским транспортом перевезено 4 млн 478,2 тыс. тонн различных грузов (спад на 27,5%), автомобильным транспортом – 113 млн 274,1 тыс. тонн (рост на 2,8%), воздушным – 141,1 тыс. тонн (спад на 5,9%).

По внутренним нефтепроводам за отчетный период транспортировано 29 млн 381,8 тыс. тонн нефти (спад на 4,9%). Остальной объем транспортировки пришелся на магистральные газопроводы.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]