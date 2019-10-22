Christie`s выставит на торги картину Николая Фешина, оцененную экспертами в 2-3 миллиона фунтов стерлингов

Топ-лотом аукциона "Шедевры русского искусства" Christie`s, который пройдёт в ноябре в Лондоне, станет полотно Николая Фешина "Дама за маникюром. Портрет мадемуазель Жирмо", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аукционного дома.

"Аукционный дом Christie`s объявляет о том, что топ-лотом торгов "Шедевры русского искусства" 25 ноября 2019 года станет написанная в 1917 году картина Николая Фешина (1881-1955) под названием "Дама за маникюром. Портрет мадемуазель Жирмо", предлагаемая из собрания семьи художника и оцененная экспертами аукционного дома в 2-3 миллиона фунтов стерлингов", - говорился в сообщении.

В Christie`s отметили, что выставляемый на торги портрет является одним из редчайших шедевров Николая Фешина, написанных им во время казанского периода его творчества, что до сих пор находятся в частных коллекциях. Картина предлагается на продажу впервые с момента своего создания, предоставляя редкую возможность стать обладателем выдающегося произведения одного из важнейших русских художников ХХ века.

К числу выдающихся произведений этого же периода относятся: "Портрет Надежды Сапожниковой" 1908 года (Sotheby`s, Лондон, 28 ноября 2017 года, продан за 3 650 900 фунтов стерлингов); "Дама в розовом (Портрет Н. Подбельской)" 1912 года, купленный американским коллекционером Уильямом Стиммелем и хранящийся в Музее искусств Фрай в Сиэтле; "Портрет мадемуазель Подбельской" 1912 года (Christie`s, Лондон, ноябрь 2012 года, продан за 2 057 250 фунтов стерлингов).