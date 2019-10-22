Россия и Турция пока не ведут конкретные переговоры по авиационной тематике - Шугаев

Конкретные переговоры о поставках Турции российских истребителей Су-35 или Су-57 в настоящее время не идут, по этому вопросу проходят консультации, заявил глава ФСВТС Дмитрий Шугаев.
"Сегодня о каких-то контрактных переговорах говорить преждевременно. Они еще не начались", - сказал он журналистам во вторник.
Отвечая на вопрос, идет ли речь о самолетах Су-35 или Су-57, Шугаев заметил: "По этой авиационной тематике конкретные переговоры не ведутся"
"Сегодня проходят консультации на этот счет", - добавил он.
Су-35 и Су-57 показали президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в конце августа на подмосковном авиасалоне "МАКС-2019". Турция заявила об интересе к этим самолетам.
США заявили об исключении Турции из программы создания истребителя пятого поколения F-35 после покупки Анкарой российских систем ПВО С-400.
Ранее президент Турции заявлял, что Анкара рассмотрит возможность покупки российских Су-35 и Су-57, если стране не удастся получить американские F-35.
Су-35 - глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". По данным компании "Сухой", в нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса.
Первым зарубежным заказчиком российских истребителей Су-35 в 2015 году стал Китай. До этого Су-35 эксплуатировали только Воздушно-космические силы России.
Су-57 (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА), Т-50) - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.
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