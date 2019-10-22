Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8961 RUR   0.0267 GBR   2.2069 TRY   0.2902

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.31 -0.47 Brent 58.96 -0.46

Погода в Баку

  ночь день

Регион 22.10.2019 20:04

Россия и Турция пока не ведут конкретные переговоры по авиационной тематике - Шугаев

Конкретные переговоры о поставках Турции российских истребителей Су-35 или Су-57 в настоящее время не идут, по этому вопросу проходят консультации, заявил глава ФСВТС Дмитрий Шугаев.

"Сегодня о каких-то контрактных переговорах говорить преждевременно. Они еще не начались", - сказал он журналистам во вторник.

Отвечая на вопрос, идет ли речь о самолетах Су-35 или Су-57, Шугаев заметил: "По этой авиационной тематике конкретные переговоры не ведутся"

"Сегодня проходят консультации на этот счет", - добавил он.

Су-35 и Су-57 показали президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в конце августа на подмосковном авиасалоне "МАКС-2019". Турция заявила об интересе к этим самолетам.

США заявили об исключении Турции из программы создания истребителя пятого поколения F-35 после покупки Анкарой российских систем ПВО С-400.

Ранее президент Турции заявлял, что Анкара рассмотрит возможность покупки российских Су-35 и Су-57, если стране не удастся получить американские F-35.

Су-35 - глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". По данным компании "Сухой", в нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса.

Первым зарубежным заказчиком российских истребителей Су-35 в 2015 году стал Китай. До этого Су-35 эксплуатировали только Воздушно-космические силы России.

Су-57 (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА), Т-50) - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ИСТРЕБИТЕЛИ, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Путин и Эрдоган подписали по итогам переговоров совместный меморандум из 10 пунктов Путин и Эрдоган уже более часа ведут переговоры один на один Операция Турции нарушает территориальную целостность Сирии - МИД РФ Переговоры Путина и Эрдогана начались в Сочи Песков: переговоры Путина и Эрдогана будут сложные и небыстрые Более 5 млн российских туристов посетили Анталью с начала года

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]