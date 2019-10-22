Обвиняемый в РФ в шпионаже гражданин США, Великобритании, Канады и Ирландии Пола Уилана, утверждает, что не может свободно общаться с представителями консульских отделов во время их посещений его в СИЗО "Лефортово", сообщил "Интерфаксу" брат Уилана Дэвид.

"Представители консульства и посольства Великобритании посещали Пола в четверг, 17 октября, передали ему сообщения от семьи и узнали о его состоянии. Представители Великобритании спросили у Пола, может ли он свободно говорить с представителями консульств во время их визитов, и он ответил, что не может", - сказал Дэвид Уилан.

Представители дипмиссии, добавил собеседник агентства, указали, что свяжутся с российским МИД, так как то, что Уилан не может свободно общаться с ними и своей защитой, "недопустимо".

Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Ему предъявили обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж). Если вина Уилана будет доказана, ему грозит наказание от 10 до 20 лет заключения.

По словам его адвоката, следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб. На изъятой у иностранца флэшке содержались сведения, составляющие гостайну. При этом, утверждает защитник, Уилан считал, что на флэшке были личные сведения о его предыдущих посещениях РФ, но ознакомиться с ее содержимым он не успел.

Позже выяснилось, что Уилан имеет еще три гражданства - Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в РФ получили от него запросы о помощи.

По словам адвоката Владимира Жеребенкова, Уилан не признает вины и считает свое уголовное преследование ошибкой. Он надеется, что следствию удастся во всем разобраться. Как отмечает защитник, расследование дела ведется профессионально, с соблюдением всех законов и норм права.

Жеребенков пояснял, что гражданство США Уилан получил после того, как, будучи уроженцем Канады, устроился работать в американскую полицию. Благодаря тому, что его дедушка родился в Ирландии, а родители в Великобритании, он также получил гражданства этих стран.

Брат Уилана Дэвид утверждает, что тот прибыл в Москву по приглашению на свадьбу. Брат задержанного также сообщил, что Уилан - отставной морской пехотинец. Семья задержанного обратилась за помощью в конгресс США, в посольство США в РФ и в госдеп, рассказал Дэвид Уилан.