Тема поставок Турции ЗРС С-400 имеет продолжение - глава ФСВТС

Тема поставок систем ПВО С-400 Турции остается в повестке дня российско-турецких отношений, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
"У нас тема С-400, будем говорить, в развитии. Посмотрим, как будут развиваться события", - сказал он журналистам во вторник, отвечая на вопрос о том, идут ли переговоры с Анкарой по новому контракту на поставки С-400.
Отвечая на уточняющий вопрос, можно ли сказать, что идет обсуждение вопроса о новых поставках С-400, глава ФСВТС заметил: "Я могу вам сказать так, что тема С-400 продолжается".
Он отрицательно ответил на вопрос, обсуждалась ли тема С-400 на переговорах Путина и Эрдогана во вторник.
В середине сентября Россия поставила Турции все предусмотренные контрактом системы ПВО С-400, в том числе ракеты, сообщили "Интерфаксу" информированные источники.
"По контракту с Турцией завершены поставки всей техники. Подготовка турецких специалистов будет продолжена", - сказал один из собеседников агентства.
Другой источник сказал, что Турции поставлены, в том числе, ракеты для С-400.
Минобороны России официально сообщило о завершении второго этапа поставки в Турцию элементов С-400. "15 сентября 2019 года самолеты военно-транспортной авиации Минобороны России в рамках исполнения контрактных обязательств завершили второй этап доставки в Турцию компонентов зенитной ракетной системы С-400", - заявили в военном ведомстве.
Как сообщал "Интерфакс", Турция купила у России четыре дивизиона С-400.
Сделка, которую критикуют США, оценивается в $2,5 млрд.
По данным оборонного ведомства Турции, подготовка специалистов для С-400 осуществляется в учебном центре зенитных ракетных войск ВКС России в Гатчине под Санкт-Петербургом.
5 сентября в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) глава ФСВТС Дмитрий Шугаев сообщил, что С-400 будут развернуты в Турции к весне 2020 года. Шугаев тогда заявил, что турецкие специалисты уже проходят обучение, которое завершится к концу 2019 - началу 2020 года.
В июле в интервью "Интерфаксу" вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что Россия исполнит контракт на поставку С-400 Турции в 2019 году. "Мы очень четко идем по графику контракта, не сорвав ни одного мероприятия", - сказал Борисов.
Часть контракта, по словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, оформлена в кредит. Официально не сообщалось, в какой валюте Турция платит за С-400.
ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.
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