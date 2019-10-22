Джонсон пригрозил парламенту Британии отзывом законопроекта о Brexit и новыми выборами

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник заявил, что отзовет законопроект о Brexit, если парламент не примет его в течение ближайших трех дней, и будет добиваться проведения всеобщих выборы, пишет газета The Guardian.
"Я ни в коем случае не допущу, чтобы это (процесс рассмотрения Brexit - ИФ) продолжаться месяцами. Если парламент не будет одобрять Brexit и вместо этого пойдет своим путем и будет все откладывать до января или даже позже, ни при каких обстоятельствах правительство не будет это терпеть. И с глубоким сожалением я должен сказать, что законопроект должен быть тогда отозван, и нам придется проводить всеобщие выборы", - заявил он, выступая в палате общин Британии.
Ранее во вторник председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Brexit отнимает время и силы у Евросоюза и Еврокомиссии. Юнкер отметил, что ЕС ожидает одобрения новой сделки по Brexit от британского парламента для ее последующей ратификации в Брюсселе.
Накануне сообщалось, что спикер британской палаты общин Джон Беркоу решил отклонить просьбу о проведении в понедельник голосования по соглашению, подготовленным британским правительством и Брюсселем, об условиях Brexit.
Вопрос об этой сделке уже был рассмотрен в субботу. Тогда депутаты внесли поправку, обязывающую премьера Великобритании Бориса Джонсона попросить ЕС об отсрочке Brexit. Премьер это требование выполнил. Согласится ли ЕС на отсрочку, пока не известно.
Во вторник вечером в палате общин запланировано голосование по новому законопроекту о Brexit.
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