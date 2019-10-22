Трамп называет попытки объявить ему импичмент линчеванием

Президент США Дональд Трамп назвал инициированную демократами процедуру импичмента линчеванием - расправой без суда и следствия над человеком, подозреваемом в преступлении.
"Все республиканцы должны помнить, что они являются свидетелями линчевания. Но мы одержим победу!" - отметил американский лидер.
Он предположил, что если не пресечь нынешние попытки демократов добиться его отстранения от власти, то в дальнейшем попытки импичмента без веских оснований станут нормой для американской политики.
"Так, в будущем, если президентом станет демократ, а республиканцы получат большинство в Палате представителей, даже если с небольшим преимуществом, они смогут объявить импичмент президенту без должных процедур или справедливости или соблюдения каких-либо законных прав", - написал Трамп в своем аккаунте в Twitter.
Под линчеванием, или судом Линча, понимается убийство уличной толпой, зачастую через повешение, человека, подозреваемого в преступлении, без проведения судебного разбирательства. Этот феномен был широко распространен в США в конце XIX века, после гражданской войны. В США подобная расправа обычно применялась в отношении афроамериканцев.
Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшиеся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.
В результате "украинского скандала" демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.
В свою очередь Джо Байден в начале октября впервые высказался за то, чтобы конгресс объявил импичмент Трампу.
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