Спасатели подняли тела трех погибших работников рудника "Таймырский", сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" руководитель пресс-службы Заполярного филиала ГМК "Норильский никель" Михаил Демьянов.

"Погибших подняли, но горноспасатели еще внизу, делают замеры, чтобы понять, что за газ, в чем причина", - сказал Демьянов.

Как сообщалось, на руднике "Таймырский" были обнаружены тела трех рабочих. СКР начал проверку по факту гибели людей, на месте работает военизированная горноспасательная часть.

Рудник "Таймырский" введен в эксплуатацию в 1982 году, ведет добычу руд на Октябрьском месторождении сульфидных медно-никелевых руд (Таймыр). По данным ГМК "Норникель", рудник обеспечивает 35% добычи компании по никелю, 21% - по меди и 15% - по металлам платиновой группы.

Летом этого года сообщалось, что Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в начале июня провело плановую проверку рудника "Таймырский" Заполярного филиала ГМК "Норильский никель" (Красноярский край) и приостановило работу части технических участков на 90 дней. "В ходе выездной проверки были выявлены грубые нарушения правил промышленной безопасности при эксплуатации особо опасного объекта (рудника "Таймырский" - ИФ), представляющие непосредственную угрозу жизни и здоровью людей", - сообщалось на сайте ведомства.