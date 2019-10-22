Цены на нефть уверенно растут, Brent торгуется на уровне $60,1 за баррель

Цены на нефть эталонных марок активно дорожают в ходе торгов во вторник после падения до минимальных отметок почти за две недели.
Поддержку котировкам оказывает рост оптимизма относительно перспективы оживления спроса на энергоресурсы, пишет агентство Bloomberg. "Есть надежда, что спрос не будет падать бесконечно", - сказал Барт Мелек из TD Bank в Торонто.
Рынок также ждет данных об изменении товарных запасов топлива в США за неделю. Американский институт нефти (API) опубликует свои показатели во вторник, а вечером в среду будут обнародованы официальные результаты министерства энергетики страны.
Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:57 МСК подорожали на $1,14 (на 1,93%) - до $60,1 за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени выросли на $1,17 (на 2,19%) - до $54,48 за баррель.
Фьючерсы на WTI в течение последних шести месяцев подвергаются давлению, поскольку продолжающийся торговый спор США и Китая угрожает мировому спросу на энергоносители.
Президент США Дональд Трамп заявил, что "соглашение с Китаем продвигается очень успешно". "Им (Китаю - ИФ) необходима сделка, поскольку их цепочка поставок накрывается медным тазом", - сказал Трамп в ходе заседания в Белом доме в понедельник.
Трамп вновь повторил, что Китай уже начал закупать американские сельхозтовары в соответствии с достигнутым соглашением, добавив, что он хотел бы, чтобы китайская сторона закупала больше.
Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил в понедельник, что рассчитывает на подписание первой фазы достигнутого с Китаем соглашения в ходе встречи Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в ноябре.
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