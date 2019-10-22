Талибы подтвердили планы проведения межафганской встречи в Китае на следующей неделе

Движение "Талибан" во вторник подтвердили информацию о том, что на следующей неделе в Китае пройдет межафганская встреча, сообщает агентство Associated Press.

По словам официального представителя политофиса талибов в Катаре Сухейля Шахина, переговоры запланированы на 28-29 октября.

Ранее о планах организации такой встречи в Китае сообщали афганские СМИ. По их данным, в Китай на встречу собирается отправиться афганская делегация из 25 человек, включая представителей правительства, гражданского общества, политиков.

Китайские представители, как ожидается, расскажут о своих планах провести межафганскую встречу на намеченных на 25 октября в Москве четырехсторонних консультациях по Афганистану с участием РФ, США и Пакистана.

Такие межафганские встречи с участием талибов уже проходили дважды в Москве и один раз в столице Катара Дохе.

Афганские СМИ также сообщили, что на московских четырехсторонних консультациях планируется обсудить совместные шаги по возобновлению переговоров между США и Талибан и запуску межафганских мирных переговоров.

Ранее спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров выработали проект соглашения о прекращении огня, выводе из страны иностранных войск и началу межафганских переговоров о мире.

Предполагалось, что такие переговоры между правительством и талибами будут проходить в Осло.

Однако после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, президент Дональд Трамп распорядился прекратить американо-талибские переговоры.