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Бизнес и законодательство 22.10.2019 20:47

Президент Алиев поручил вице-премьеру принять меры для дальнейшего улучшения бизнес-среды в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник на встрече с вице-премьером Шахином Мустафаевым отметил сохранение определенных проблем в экономике, необходимость дальнейшего улучшения бизнес-среды для их устранения.

«За последние 15 лет экономика Азербайджана выросла в 3 раза. Однако, большая часть этого роста была обеспечена за счет увеличения добычи нефти. Мы перенаправляли доходы от нефти на развитие ненефтяного сектора и преуспели в этом. Но в то же время, я считаю, что мы не должны останавливаться на достигнутых успехах», - сказал Алиев, слова которого приводятся на сайте главы государства.

По его словам, в экономику Азербайджана до сих пор вложено свыше $270 млрд инвестиций, большая часть которых вложена в нефтегазовый сектор. «Но в экономике все еще имеется достаточно проблем, в том числе есть необходимость в дополнительных шагах для улучшения бизнес-среды. Особенно это касается привлечения инвестиций в ненефтяной сектор. Наша цель – привлекать больше инвестиций в ненефтяной сектор и сделать все, чтобы иностранные инвесторы вкладывали в Азербайджан. Наряду с этим должна быть создана привлекательная бизнес-среда и для местных компаний, чтобы они с большим желанием вкладывали инвестиции в экономику», - отметил глава государства.

Алиев добавил, что в настоящее время основной причиной роста экономики Азербайджана являются государственные инвестиции. «Мы их вкладываем в инфраструктурные проекты, сферу услуг. Однако, устойчивое экономическое развитие страны после этого должно зависеть от частного сектора. Поэтому наша цель – развитие ненефтяного сектора и повышение занятости, так как за период независимости население Азербайджана увеличилось на 3 млн человек», - подчеркнул президент.

Кроме этого, еще одной из приоритетных задач глава государства считает борьбу с теневой экономикой, с монополиями, недобросовестной конкуренцией, в том числе с участием ряда чиновников. «Если мы решим эти проблемы, то сможем создать более лучшие условия для бизнес-кругов», - сказал он.

А.Азизов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ВИЦЕ/ПРЕМЬЕР, ЗАДАЧИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]