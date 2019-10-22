Алиев – Мустафаеву: Жду от вас активной работы и серьезных результатов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил правительству принять серьезные шаги для увеличения ненефтяного экспорта.

«Сегодня 85% экономики формирует частный сектор. Рост ненефтяного сектора за 9 месяцев составил 3,5%, АПК – более 7%, ненефтяной промышленности – свыше 15%. При этом у нас достаточно резервов. Несмотря на то, что доля частного сектора в экономике велика, наш ненефтяной экспорт все еще находится на очень низком уровне», - сказал Алиев во вторник на встрече с вице-премьером Шахином Мустафаевым.

По словам президента, объемы ненефтяного экспорта растут, но удельный вес в общем товарном экспорте не увеличивается (чуть более 10% - ИФ). «Основная причина этого – успешная реализация энергетической стратегии, в результате чего растет добыча и экспорт газа, заключаются новые контракты на разведку и бурение. Пропорционально этому должен расти ненефтяной сектор, ненефтяной экспорт. На сегодня мы экспорт обеспечиваем за счет нефтяного фактора. Поэтому считаю, что вы как вице-премьер должны уделять серьезное внимание этой работе, обеспечить координацию с соответствующими структурами», - добавил он.

Алиев также поручил Мустафаеву постоянно уделять внимание социально-экономическому развитию регионов Азербайджана.

«Я надеюсь, вы оправдаете мое доверие. Ваш трудовой опыт позволяет так говорить, так как вы очень хорошо знаете различные сферы экономики Азербайджана. Жду от вас активной работы и серьезных результатов», - сказал президент.

Президент Алиев во вторник подписал распоряжения об отставке Мустафаева с должности министра экономики и назначения его вице-премьером.

А.Азизов