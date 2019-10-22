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Регион 22.10.2019 21:22

Путин и Эрдоган подписали по итогам переговоров совместный меморандум из 10 пунктов

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали совместный меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов по итогам переговоров во вторник в Сочи.

Меморандум зачитали по итогам переговоров главы МИД двух стран.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, МЕМОРАНДУМ, ПОДПИСАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]