Путин и Эрдоган подписали по итогам переговоров совместный меморандум из 10 пунктов

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали совместный меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов по итогам переговоров во вторник в Сочи.

Меморандум зачитали по итогам переговоров главы МИД двух стран.