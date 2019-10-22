Путин и Эрдоган подписали по итогам переговоров совместный меморандум из 10 пунктов

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали совместный меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов по итогам переговоров во вторник в Сочи.
Меморандум зачитали по итогам переговоров главы МИД двух стран.
Международные инспекторы проверили число танков и бронетехники в Нахчыване – Минобороны Азербайджана
Президент Алиев принял Мустафаева в связи с назначением вице-премьером Азербайджана
Алиев – Мустафаеву: Жду от вас активной работы и серьезных результатов
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Цены на нефть уверенно растут, Brent торгуется на уровне $60,1 за баррель
Президент Алиев распорядился о создании историко-культурных заповедников на территории 3 районов Азербайджана
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