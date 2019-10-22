Международные инспекторы проверили число танков и бронетехники в Нахчыване – Минобороны Азербайджана

Международные инспекторы провели осмотр вооружения отдельной общевойсковой армии Нахчыванской Автономной Республики (НАР) Азербайджана, сообщает пресс-служба Минобороны.

«В рамках «Договора об обычных вооруженных силах в Европе» в НАР было проверено количество боевых танков, бронетехники, артиллерии и минометов», - говорится в сообщении.

Кроме того, эксперты осмотрели учебный центр и другие здания на территории воинских частей.

По данным оборонного ведомства, инспекцию провела международная инспекционная группа в составе девяти человек из Нидерландов, Норвегии, Дании, Люксембурга, Испании и Соединенных Штатов.

Х.Насирзаде