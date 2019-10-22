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Оборона 22.10.2019 21:25

Международные инспекторы проверили число танков и бронетехники в Нахчыване – Минобороны Азербайджана

Международные инспекторы провели осмотр вооружения отдельной общевойсковой армии Нахчыванской Автономной Республики (НАР) Азербайджана, сообщает пресс-служба Минобороны.

«В рамках «Договора об обычных вооруженных силах в Европе» в НАР было проверено количество боевых танков, бронетехники, артиллерии и минометов», - говорится в сообщении.

Кроме того, эксперты осмотрели учебный центр и другие здания на территории воинских частей.

По данным оборонного ведомства, инспекцию провела международная инспекционная группа в составе девяти человек из Нидерландов, Норвегии, Дании, Люксембурга, Испании и Соединенных Штатов.

Х.Насирзаде

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Тэги: НАР, ВООРУЖЕНИЕ, ИНСПЕКЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]