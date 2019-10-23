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СНГ 23.10.2019 14:44

Лидеры Белоруссии и Кубы выступают против односторонних санкций

Белоруссия и Куба считают недопустимым применение односторонних санкций в политике и торговле, заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Беларусь так же, как и ваша страна, придерживается мнения о недопустимости использования односторонних ограничительных мер в политике и торговле", - сказал Лукашенко на встрече с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем в среду в Минске.

Глава белорусского государства подчеркнул, что такие действия в корне противоречат нормам права, подрывают доверие и ведут к росту напряженности.

Кроме того, президент отметил, что Гавана является для Минска союзником в регионе Латинской Америки. " Наши страны объединяют совпадающие точки зрения по актуальным проблемам современного мира и конструктивная работа на различных международных форумах", заметил он.

По словам Лукашенко, в Минске также с интересом наблюдают за системными преобразованиями, проводимыми на Кубе. "Уверен, что новая Конституция, зафиксировавшая достижения Кубинской революции, станет прочной основой устойчивого и динамичного развития на долгие годы", - сказал глава государства.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КУБА, ПРЕЗИДЕНТЫ, САНКЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]