Лидеры Белоруссии и Кубы выступают против односторонних санкций

Белоруссия и Куба считают недопустимым применение односторонних санкций в политике и торговле, заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Беларусь так же, как и ваша страна, придерживается мнения о недопустимости использования односторонних ограничительных мер в политике и торговле", - сказал Лукашенко на встрече с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем в среду в Минске.

Глава белорусского государства подчеркнул, что такие действия в корне противоречат нормам права, подрывают доверие и ведут к росту напряженности.

Кроме того, президент отметил, что Гавана является для Минска союзником в регионе Латинской Америки. " Наши страны объединяют совпадающие точки зрения по актуальным проблемам современного мира и конструктивная работа на различных международных форумах", заметил он.

По словам Лукашенко, в Минске также с интересом наблюдают за системными преобразованиями, проводимыми на Кубе. "Уверен, что новая Конституция, зафиксировавшая достижения Кубинской революции, станет прочной основой устойчивого и динамичного развития на долгие годы", - сказал глава государства.