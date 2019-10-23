Лукашенко планирует посетить Кубу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует в ближайшей перспективе посетить Кубу с визитом.
"Мы (президенты Беларуси и Кубы - ИФ) приняли решение, что на короткую перспективу, до моего следующего визита на Кубу, наши представители правительства разработают дорожную карту (сотрудничества - ИФ) план действий, выполнение которого мы и сможем проконтролировать во время моего визита на Кубу", - сказал Лукашенко в среду в Минске во время переговоров с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем.
Как сообщалось, президент Кубы посещает Беларусь с визитом 22-24 октября.
Минналогов и ГКИВ переходят в подчинение министерству экономики Азербайджана
Джаббаров освобожден с должности министра налогов, назначен министром экономики
Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел без инцидентов
Азербайджан планирует с 1 января 2020г увеличить ставки акциза на алкогольную и табачную продукции
КазТрансОйл в январе-сентябре снизил транспортировку нефти на 1,7%
Турция примет по итогам года около 6,5 млн российских туристов - прогноз
Ирландский боец смешанного стиля Макгрегор намерен взять реванш у россиянина Нурмагомедова
Минтруда направит 20,6 млн манатов на строительство индивидуальных домов для ветеранов Карабаха
Президент Алиев выделил 2,3 млн манатов на замену крыш многоквартирных зданий на юге Азербайджана
ИВ Балакянского района потратит около 20 тыс. на подготовку к III фестивалю хурмы
ГААД получит 3,5 млн манатов на капремонт автодорог в Сумгайыте
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Число пользователей Nar 4G за год увеличилось на 85%
Банк Республика стал партнером для Uber в Азербайджане!
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго