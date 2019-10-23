Лукашенко планирует посетить Кубу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует в ближайшей перспективе посетить Кубу с визитом.

"Мы (президенты Беларуси и Кубы - ИФ) приняли решение, что на короткую перспективу, до моего следующего визита на Кубу, наши представители правительства разработают дорожную карту (сотрудничества - ИФ) план действий, выполнение которого мы и сможем проконтролировать во время моего визита на Кубу", - сказал Лукашенко в среду в Минске во время переговоров с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем.

Как сообщалось, президент Кубы посещает Беларусь с визитом 22-24 октября.