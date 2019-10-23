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СНГ 23.10.2019 15:14

Лукашенко планирует посетить Кубу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует в ближайшей перспективе посетить Кубу с визитом.

"Мы (президенты Беларуси и Кубы - ИФ) приняли решение, что на короткую перспективу, до моего следующего визита на Кубу, наши представители правительства разработают дорожную карту (сотрудничества - ИФ) план действий, выполнение которого мы и сможем проконтролировать во время моего визита на Кубу", - сказал Лукашенко в среду в Минске во время переговоров с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем.

Как сообщалось, президент Кубы посещает Беларусь с визитом 22-24 октября.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КУБА, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]