Россия списала странам Африки более $20 млрд долгов

Россия списала африканским государствам долги на десятки миллиардов долларов.

"Наша страна участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки", - сказал президент Владимир Путин, выступая в ходе пленарной сессии форума "Россия - Африка" в Сочи.

"В настоящее время общая сумма списания задолженности превышает $20 млрд", - заявил Путин, вызвав аплодисменты зала, в котором присутствуют руководители целого ряда африканских стран.