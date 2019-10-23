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СНГ 23.10.2019 15:42

Россия списала странам Африки более $20 млрд долгов

Россия списала африканским государствам долги на десятки миллиардов долларов.

"Наша страна участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки", - сказал президент Владимир Путин, выступая в ходе пленарной сессии форума "Россия - Африка" в Сочи.

"В настоящее время общая сумма списания задолженности превышает $20 млрд", - заявил Путин, вызвав аплодисменты зала, в котором присутствуют руководители целого ряда африканских стран.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АФРИКА, ДОЛГИ, СПИСАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]