Столтенберг считает преждевременным давать оценку договоренностям РФ и Турции по Сирии

Время давать оценку договоренностям по Сирии, достигнутым накануне в Сочи президентами Турции и РФ Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным, пока не пришло, заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Я думаю, еще слишком рано судить о последствиях, о результате соглашения между президентом Эрдоганом и президентом Путиным", - сказал он на пресс-конференции.

Столтенберг напомнил, что во время недавней встречи с Эрдоганом он довел до сведения турецкого президента свою обеспокоенность в связи с ситуацией на северо-востоке Сирии, но в то же признал законным беспокойство Турции по поводу своей безопасности из-за ситуации в соседней стране.

В то же время он отметил, что нынешнее развитие ситуации в Сирии вызывает оптимизм.

"Я думаю, то, что мы видели за последние дни, воодушевляет, потому что демонстрирует: возможно двигаться в сторону политического урегулирования, политического решения", - сказал он.

По его словам, в регионе наблюдается существенное снижение уровня насилия и напряженности. Он добавил, что опираясь на эти успехи, нужно двигаться в сторону "настоящего, достигаемого путем переговоров решения конфликта", хотя это и не представляется простой задачей.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган накануне после переговоров в Сочи подтвердили приверженность единству и территориальной целостности Сирии, обеспечению национальной безопасности Турции, а также высказались в поддержку Аданского соглашения.

Лидеры двух стран в совместном меморандуме по итогам переговоров подчеркнули "свою решимость бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостоять сепаратистским устремлениям на сирийской территории".