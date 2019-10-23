Власти Узбекистана разрешили гражданам вывозить из страны до $10 тыс. наличными

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал "О валютном регулировании" в новой редакции, который позволяет узбекскими гражданам вывозить из страны наличные средства в иностранной валюте в размере, эквивалентном 100 млн сумов (около $10,5 тыс. по текущему курсу).
Закон опубликован в среду в официальных СМИ Узбекистана и тем самым вступил в силу.
Документ ранее был принят Законодательной палатой 22 июля и одобрен Сенатом 11 октября текущего года. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе сената, в документе приведены новые нормы и механизмы, а также принципы валютного регулирования и валютного контроля.
Новая редакция закона предусматривает свободное распоряжение резидентами и нерезидентами собственными валютными средствами. Отменен ряд разрешительных процедур при осуществлении валютных операций. Разрешены открытие счетов за границей физическим лицам-резидентам без ограничений. Предоставлено право свободного вывоза наличной иностранной и национальной валюты в размере, эквивалентном 100 млн сумов (около $10,5 тыс. по курсу ЦБ на 23 октября). Ранее эта сумма не превышала $5 тыс.
"Возможность свободно покупать и продавать иностранную валюту и установление курса обмена национальной валюты с использованием рыночных механизмов имеют важное значение в повышении конкурентоспособности и рентабельности продукции отечественного производства на внутреннем и внешнем рынках. Вместе с тем они способствуют улучшению в стране инвестиционной и предпринимательской среды, увеличению потока привлекаемых прямых иностранных инвестиций, привлечению хозяйствующими субъектами новых технологий, расширению их возможностей", - сказали в пресс-службе.
Закон также дополнен статьей "Репатриация активов по внешнеторговым операциям". В действующем законодательстве понятие репатриации средств не использовалось.
Новая редакция закона дополнена отдельной главой "Валютное регулирование". В ней отмечается, что при определении курса национальной валюты по отношению к иностранной используются только рыночные механизмы. Кроме того, Центробанк Узбекистана при установлении порядка покупки и продажи иностранной валюты предусматривает создание условий для определения валютного курса, исходя из спроса и предложения.
В закон введена норма по взиманию государственных пошлин, сборов, других обязательных платежей, определению цен на товары и услуги и минимальных требований к уставным капиталам обществ исключительно в национальной валюте.
Согласно рекомендациям Международного валютного фонда (МВФ), в статью об ограничении на проведение валютных операций вводятся новые пункты. Если раньше Центробанк мог вводить такие ограничения для противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, то теперь регулятор может это делать и в случаях наличия угроз устойчивости платежного баланса с соблюдением обязательств в рамках статей соглашения с МВФ.
Кроме того, в новой редакции закона, по данным ЦБ, максимально сокращены отсылочные нормы, охвачены все имеющиеся на практике виды валютных операций. Таким образом, документ стал законом прямого действия.
Центробанк Узбекистана в сентябре 2017 года практически в два раза девальвировал национальную валюту - сум. Указом президента юридические и физические лица получили возможность свободно осуществлять операции по покупке и продаже валюты по рыночному курсу. До этого в стране существовала практика множественности валютных курсов. В частности, разница между официальным курсом ЦБ и стоимостью доллара на "черном" рынке, где покупали валюту население и малый бизнес, достигала двукратной величины.
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