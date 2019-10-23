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Дальнее зарубежье 23.10.2019 14:40

Уходящим из Сирии войскам США разрешено остаться в Ираке максимум на месяц - иракский министр обороны

Американские войска, покидающие Сирию через Ирак, должны будут покинуть иракскую территорию в течение четырех недель, сообщил агентству Associated Press министр обороны Ирака Наджах аш-Шаммари.

Накануне в Багдаде заявили, что американским военным, уходящим с северо-востока Сирии, не будет позволено остаться в Ираке.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявлял обратное. По его словам, войска США покинут Сирию, но продолжат проводить операции против "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в РФ) с территории Ирака.

Именно эта тема стала главной для Эспера, который ранее в среду прибыл с необъявленным визитом в Багдад.

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Тэги: ИРАК, США, ВОЙСКА, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]