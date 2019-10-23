Уходящим из Сирии войскам США разрешено остаться в Ираке максимум на месяц - иракский министр обороны

Американские войска, покидающие Сирию через Ирак, должны будут покинуть иракскую территорию в течение четырех недель, сообщил агентству Associated Press министр обороны Ирака Наджах аш-Шаммари.
Накануне в Багдаде заявили, что американским военным, уходящим с северо-востока Сирии, не будет позволено остаться в Ираке.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявлял обратное. По его словам, войска США покинут Сирию, но продолжат проводить операции против "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в РФ) с территории Ирака.
Именно эта тема стала главной для Эспера, который ранее в среду прибыл с необъявленным визитом в Багдад.
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