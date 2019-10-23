Генсек НАТО призвал активизировать помощь Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду призвал союзников по альянсу расширить предоставление помощи Украине.

"Я как генеральный секретарь всегда призываю союзников активизировать (помощь Украине - ИФ)", - заявил Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, отметив, что страны НАТО должны больше сотрудничать с Украиной.

Он отметил, что НАТО помогает Украине во многих сферах, в частности, в модернизации вооруженных сил и служб безопасности. Он также почеркнул, что НАТО продолжит увеличивать объем помощи Украине.

Ранее в октябре Столтенберг уже заявлял, что странам НАТО следует активнее оказывать практическую помощь Украине.