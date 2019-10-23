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СНГ 23.10.2019 14:41

Генсек НАТО призвал активизировать помощь Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду призвал союзников по альянсу расширить предоставление помощи Украине.

"Я как генеральный секретарь всегда призываю союзников активизировать (помощь Украине - ИФ)", - заявил Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, отметив, что страны НАТО должны больше сотрудничать с Украиной.

Он отметил, что НАТО помогает Украине во многих сферах, в частности, в модернизации вооруженных сил и служб безопасности. Он также почеркнул, что НАТО продолжит увеличивать объем помощи Украине.

Ранее в октябре Столтенберг уже заявлял, что странам НАТО следует активнее оказывать практическую помощь Украине.

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]