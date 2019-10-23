Азербайджан планирует с 1 января 2020г увеличить ставки акциза на алкогольную и табачную продукции

Правительство Азербайджана планирует с 1 января 2020 года повысить ставки акцизного налога на производимую в стране алкогольную и табачную продукцию, энергетические напитки.
Это предусмотрено поправками в Налоговый кодекс, представленными на рассмотрение Милли меджлиса (парламента) Азербайджана.
Согласно поправкам, которыми располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан», ставку акцизного налога за каждый литр питьевого спирта, водки, темного алкоголя и темных алкогольных материалов, ликера и ликерной продукции планируется увеличить с 2 манат до 3,2 манат (рост на 60%), шампанского – с 2,5 манат до 2,6 манат (рост на 4%), вина и винных материалов – с 0,1 манат до 0,2 манат (рост в 2 раза), пива (за исключением безалкогольного) и прочих напитков с содержанием пива – с 0,2 манат до 0,5 манат (рост в 2,5 раза).
Кроме того, предлагается ввести акцизный налог для прочих светлых алкогольных напитков, не указанных в данной статье, в размере 0,4 манатов за каждый литр.
Ставку налога за каждый литр коньяка и коньячных материалов предлагается снизить с 6 манат до 3,2 манат (спад на 36%).
Поправки также предусматривают увеличение ставки акцизов на производимые в стране сигариллы и сигареты или заменители из табака. В частности, ставка акциза составит 31 манат (рост на 55%) за каждую 1 тыс. сигарилл или сигарет (в настоящее время ставка - 20 манат за каждую тысячу).
Также планируется увеличить ставку акциза на энергетические напитки: на 5% до 2,1 манат за каждый литр, на безалкогольные – на 3,3%, до 3,1 манат за литр.
По оценкам правительства, повышение ставок акцизов приведет к росту поступлений в госбюджет.
Согласно проекту госбюджета на 2020 год, поступления по акцизам по линии министерства налогов предусмотрены в размере 749 млн манатов, что на 24,4% больше показателя 2019 года. При этом поступления по акцизам от ненефтяного сектора предусмотрены в размере 315 млн манатов, что в 3,2 раза превысит прогнозный показатель на 2019 год.
А. Мамедов
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