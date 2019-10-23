Джаббаров освобожден с должности министра налогов, назначен министром экономики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение об освобождении Микаила Джаббарова с должности министра налогов.
Распоряжение опубликовано на сайте президента.
Другим распоряжением, Джаббаров назначен министром экономики.
Как сообщалось ранее, президент Алиев накануне подписал распоряжения об освобождении Шахина Мустафаева с должности министра экономики и назначении его вице-премьером правительства.
Джаббаров возглавлял Минналогов с 5 декабря 2017 года.
А.Азизов
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