Минобороны РФ сообщает о прибытии российской военной колонны в сирийский город Кобани рядом с турецкой границей

Колонна российской военной полиции в среду прибыла в сирийский город Кобани, который находится в районе сирийско-турецкой границы, сообщили в Минобороны РФ.
"Российские военные полицейские провели встречу с представителями местной администрации, обсудили вопросы, касающиеся организации взаимодействия при выполнении поставленных задач", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что в соответствии с договоренностями президентов России и Турции в среду в 12:00 колонна российской военной полиции пересекла реку Евфрат и выдвинулась в направлении сирийско-турецкой границы.
"Подразделения российской военной полиции будут оказывать помощь в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка, осуществлять патрулирование в назначенных районах, а также окажут содействие выводу подразделений курдских отрядов самообороны (КОС) и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы 23 октября будут введены на сирийскую сторону границы Сирии и Турции за пределами зоны турецкой операции "Источник мира". Это предполагает меморандум, принятый накануне по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
"Начиная с 12:00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы", - говорится в меморандуме.
Российские военные полицейские и сирийские пограничники будут содействовать выводу подразделений курдских сил и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы. Вывод должен завершиться в течение 150 часов после 12:00 23 октября 2019 года, отмечается в меморандуме.
"С этого момента начинается совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы", - говорится в меморандуме.
Военная операция Турции на северо-востоке Сирии прекращается, заявил накануне глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в Сочи лидеров России и Турции.
Президенты России и Турции не обсуждали сроки дальнейшего пребывания турецких подразделений в нынешнем районе операции "Источник мира", заявил накануне глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
России потребуется привлечь дополнительную военную технику для патрулирования зоны в районе сирийско-турецкой границы, Шойгу.
Турция 9 октября объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов по позициям курдских формирований.
В прошлый четверг Турция с США заключили соглашение, в соответствии с которым Анкара приостановила боевые действия в Сирии против курдских формирований. Курды, в свою очередь, должны отвести силы от так называемой зоны безопасности.
На прошлой неделе на фоне военной операции Турции США вывели свои подразделения из северо-восточных районов Сирии
Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие США покинули свои базы в Сирии в районах населенного пункта Дадат, расположенного северо-западнее города Манбидж, и Умм-Миаль, и направились в сторону границы Сирии с Ираком.
По данным Минобороны РФ, район площадью 1030 кв. км в окрестностях города Манбидж заняла сирийская правительственная армия.
В прошлую среду Минобороны РФ сообщило, что российская военная полиция проводит патрулирование в Манбидже на линии соприкосновения между армиями Сирии и Турции.
Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в Тартусе. В Сирии действуют российская военная полиция, Центр по примирению враждующих сторон, силы специальных операций Минобороны РФ.
В конце сентября в Минобороны РФ сообщили, что на авиабазе Хмеймим в Сирии в настоящее время находится около 30 самолетов и вертолетов - истребители Су-35, бомбардировщики Су-34 и Су-24, вертолеты армейской авиации Ми-35 и Ми-8АМТШ.
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