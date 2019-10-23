Минналогов и ГКИВ переходят в подчинение министерству экономики Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о совершенствовании структуры министерства экономики.

Согласно указу, опубликованному на сайте главы государства, утверждена новая структура Минэкономики.

При этом в структуру Минэкономики переданы министерство налогов, Госкомитет по имущественным вопросам (ГКИВ), Госагентство по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком.

Согласно указу на начальном этапе штатное расписание Минэкономики не изменится.

В рамках указа кабинету министров поручено в двухмесячный срок подготовить и представить президенту страны проект нового положения министерства экономики.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжения о снятии Микаила Джаббарова с должности министра налогов и назначения его министром экономики.

Президент Алиев накануне подписал распоряжения об освобождении Шахина Мустафаева с должности министра экономики и назначении его вице-премьером правительства.

А.Азизов