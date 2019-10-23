Турция примет по итогам года около 6,5 млн российских туристов - прогноз

Турция по итогам 2019 года примет около 6,5 млн российских туристов, что станет рекордным показателем в истории, сообщил коммерческий директор туроператора Coral Travel Эрджюмент Юналан.
"С 1 января по 15 октября 2019 года Анталью посетили 14 млн иностранных туристов, из них более 5,1 млн россияне. Это рекордный показатель в истории Антальи. По итогам года Анталья примет около 16 млн иностранных туристов, из которых примерно 5,5 млн - из России", - сказал Юналан на пресс-конференции.
По его словам, в общей сложности Турция по итогам года примет рекордные 6,5 млн российских туристов.
В 2018 году Турцию посетили почти 6 млн российских туристов.
Юналан рассказал, что, несмотря на рекордные показатели по турпотоку в Турции, туристы не отмечают снижения качества обслуживания в отелях. "Турция может принимать еще больше туристов. В стране строятся новые отели в различных регионах, также увеличивается интерес россиян к поездкам в Стамбул", - сказал Юналан.
Коммерческий директор туроператора также сообщил, что в последние годы все больше россиян выбирают отдых в Турции в более "низкий" сезон. "Вместо июля и августа все больше туристов теперь едут отдыхать в Турцию в мае-июне и сентябре-октябре, увеличивается также спрос на поездки в зимний сезон. Подобная тенденция продолжится и в ближайшие годы", - отметил эксперт.
При этом Юналан сообщил, что российские туристы стали экономить на количестве дней отдыха в Турции. По его словам, в 2019 году россияне останавливались в Турции в среднем на 9,4 ночи против 9,8 в 2018 году. Они также выбирают более бюджетные категории гостиниц. При этом спрос на туры в дорогие отели остается на одном уровне.
В 2018 году Турцию посетили около 40 млн иностранных туристов. По данным Всемирной туристской организации, в 2019 году Турция занимает шестое место в мире по количеству туристов и 14-е место по доходам от туризма.
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