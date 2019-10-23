Генсек НАТО и глава германского оборонного ведомства обсудили инициативы Берлина по Сирии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил с министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр германские инициативы по северу Сирии.

"Я разговаривал с министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, она поделилась со мной ее мыслями о том, как двигаться дальше на севере Сирии. Я приветствую то, что у союзников по НАТО есть предложения относительно того, как продвигаться вперед, как изыскивать политическое решение", - сказал Столтенберг в среду на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии встречи министров обороны стран НАТО.

"И, конечно, в политическом урегулировании должны принимать участие все игроки на местах, нельзя добиться политического решения при участии лишь некоторых из них. У политического решения могут быть различные измерения и формы, но в нем должны участвовать все, кто играет свои роли в регионе", - добавил он.

По словам генсека НАТО, предложения Крамп-Карренбауэр будут рассмотрены на встрече глав оборонных ведомств стран альянса, где она сможет поделиться своими мыслями с коллегами из других стран блока.

Ранее в интервью "Немецкой волне" Крамп-Карренбауэр сказала: "Я предлагаю создать зону безопасности под международным контролем с участием Турции и России".

Крамп-Карренбауэр пообещала обсудить инициативу на полях встречи министров обороны стран НАТО, которая пройдет в Брюсселе 24 и 25 октября. Решение, будет ли бундесвер принимать участие в контроле за небезопасным регионом, остается за бундестагом. Неизвестно, поддержат ли инициативу партнеры ХДС/ХСС по "Большой коалиции" СДПГ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГИЛ (запрещена в РФ - "ИФ") в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

В конце прошлой недели в ходе визита в Турцию вице-президента США Майкла Пенса была достигнута договоренность о приостановке Анкарой на пять дней операции на одном из участков сирийско-турецкой границы.