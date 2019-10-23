Свободная навигация в Черном море важна для НАТО и стран региона - представитель США при НАТО

Представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон подчеркнула важность свободной навигации и безопасности в Черном море.
"Мы должны сохранять Черное море открытым, мы должны сохранять свободную навигацию и обеспечивать его роль в экономике всех стран, которые находятся вокруг Черного моря", - заявила Хатчисон в среду в ходе телефонного брифинга.
"Черноморский регион очень важен для НАТО и всех наших стран, а также всех стран, которые находятся вокруг Черного моря", - добавила она.
Она отметила, что тема безопасности черноморского региона является одной из важных тем на встрече министров обороны стран НАТО на этой неделе.
Берлин не станет препятствовать новой отсрочке Brexit - кабмин ФРГ
Баку выступает за мирное урегулирование палестино-израильского конфликта с признанием Восточного Иерусалима столицей Палестины - глава МИД
Президент Азербайджана отмечает большие возможности сотрудничества с Ираном в рамках транспортных коридоров Север-Юг и Юг-Запад
РФ и Эфиопия обсуждают строительство АЭС большой мощности
Нефть ускорила рост на данных о падении запасов в США, Brent - $60,1 за баррель
Эфиопия хочет построить малую АЭС в течение 10 лет - министр Эфиопии
Мехтиев – новый президент НАНА
Турция примет по итогам года около 6,5 млн российских туристов - прогноз
Ирландский боец смешанного стиля Макгрегор намерен взять реванш у россиянина Нурмагомедова
Президент Алиев выделил 2,3 млн манатов на замену крыш многоквартирных зданий на юге Азербайджана
ИВ Балакянского района потратит около 20 тыс. на подготовку к III фестивалю хурмы
ГААД получит 3,5 млн манатов на капремонт автодорог в Сумгайыте
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
“Nar” приступила к проекту "Canlı Kitab"
Число пользователей Nar 4G за год увеличилось на 85%
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго