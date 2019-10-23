Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8906 RUR   0.0267 GBR   2.186 TRY   0.2928

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.16 0.85 Brent 59.70 0.74

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 23.10.2019 18:21

Свободная навигация в Черном море важна для НАТО и стран региона - представитель США при НАТО

Представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон подчеркнула важность свободной навигации и безопасности в Черном море.

"Мы должны сохранять Черное море открытым, мы должны сохранять свободную навигацию и обеспечивать его роль в экономике всех стран, которые находятся вокруг Черного моря", - заявила Хатчисон в среду в ходе телефонного брифинга.

"Черноморский регион очень важен для НАТО и всех наших стран, а также всех стран, которые находятся вокруг Черного моря", - добавила она.

Она отметила, что тема безопасности черноморского региона является одной из важных тем на встрече министров обороны стран НАТО на этой неделе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НАТО, США, ЧЕРНОМОРЬЕ, ЗНАЧИМОСТЬ


Похожие новости


США не планируют выходить из НАТО, и в альянсе не ведут к этому подготовку - Столтенберг США предметно ознакомят союзников по НАТО с политикой в отношении Ирана - Пентагон НАТО позитивно отнеслась к предложению Турции о рабочей группе по С-400, от США реакции пока нет - Чавушоглу Новые вызовы должны разрешаться путем стратегического обновления НАТО - Помпео Призыв Трампа о справедливом распределении бремени среди членов НАТО имеет реальное воздействие - Столтенберг Трамп обсудил с генсеком НАТО увеличение взносов для стран-членов альянса

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]