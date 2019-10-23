Свободная навигация в Черном море важна для НАТО и стран региона - представитель США при НАТО

Представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон подчеркнула важность свободной навигации и безопасности в Черном море.

"Мы должны сохранять Черное море открытым, мы должны сохранять свободную навигацию и обеспечивать его роль в экономике всех стран, которые находятся вокруг Черного моря", - заявила Хатчисон в среду в ходе телефонного брифинга.

"Черноморский регион очень важен для НАТО и всех наших стран, а также всех стран, которые находятся вокруг Черного моря", - добавила она.

Она отметила, что тема безопасности черноморского региона является одной из важных тем на встрече министров обороны стран НАТО на этой неделе.