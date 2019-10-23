Китай начал наращивать закупку соя-бобов в США после нового раунда освобождения от пошлин

Китайские компании наращивают закупку американских соя-бобов после нового раунда послаблений со стороны правительства КНР, сообщает агентство Bloomberg.

По данным источников агентства, государственные и частные компании Китая получили беспошлинную квоту на закупку в Штатах 10 млн тонн соя-бобов.

Это уже третий раунд послаблений, ранее Пекин освободил от пошлин импорт американских соя-бобов в объеме 5 млн тонн.

Источники отмечают, что китайские компании уже закупили, по крайней мере, три партии соя-бобов в США, в общей сложности порядка 190 тыс. тонн.

Цена соя-бобов в Чикаго в среду составляет $9,51 за бушель по сравнению с $9,59 за бушель днем ранее, максимумом за неделю.

Китайские компании в последнее время наращивали закупку соя-бобов в Бразилии, где им предлагают более привлекательные цены.

Соглашение, достигнутое представителями КНР и США по итогам переговоров в Вашингтоне в этом месяце, предусматривает наращивание Китаем импорта американской сельхозпродукции.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Китай уже наращивать закупки сельхозтоваров в США.