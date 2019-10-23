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Дальнее зарубежье 23.10.2019 15:33

Пекин планирует сменить главу администрации Гонконга - СМИ

Китайские власти разрабатывают план смены главы администрации Гонконга Кэрри Лэм, пишет в среду газета Financial Times со ссылкой на свои источники.

По словам собеседников издания, место Лэм займет временный глава исполнительной власти Гонконга. Причиной такого решения стали продолжающиеся в Гонконге протесты против главы администрации.

Ее преемник будет назначен к марту 2020, хотя Лэм должна была оставаться на должности до 2022 года. По данным источников FT, не факт, что новый глава администрации Гонконга будет избран сразу на пять лет.

На место Лэм претендуют бывший глава Монетарного управления Гонконга Норман Чэнь и сын текстильного магната Генри Тана, который ранее занимал пост финансового секретаря Гонконга и главного секретаря администрации.

Массовые выступления в Гонконге с протестами против предложений о поправках к закону, которые позволили бы властям высылать подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая, начались в июне. Позднее они переросли в беспорядки и погромы.

После объявления администрации о том, что рассмотрение изменений в закон отложены, демонстранты выдвинули новые требования. В частности, они добиваются рассмотрения дел о чрезмерно жестких действиях полиции в ходе столкновений с участниками протестов, а также отставки Лэм с поста главы администрации. Демонстранты заявляют, что не остановятся, пока глава администрации и члены законодательных органов не будут избраны путем демократических выборов.

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Тэги: КИТАЙ, ГОНКОНГ, АДМИНИСТРАЦИЯ, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]