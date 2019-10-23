AccessBank объявляет тендер

AccessBank приглашает заинтересованные организации принять участие в тендере.



В информации банка говорится, что тендер объявлен на услуги по организации поездок.



Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться за подробной информацией по электронному адресу [email protected], или по номеру (+994 55) 505 69 59.

Срок приёма конвертов с предложениями о ценах истекает 30 октября 2019 г.