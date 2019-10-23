Вступление Узбекистана в ЕАЭС может усложнить процесс его вступления в ВТО - министр торговли США

Стремление Узбекистана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) может усложнить процесс вступления страны во Всемирную торговую организацию (ВТО), считает министр торговли США Уилбур Росс.

"Стремление стать членом Евразийского экономического союза сейчас может усложнить и продлить процесс вступления в ВТО сверх временных рамок, установленных руководством Узбекистана", - сказал Росс на форуме Американо-Узбекской торговой палаты в Вашингтоне.

Текст выступления министра торговли США размещен на сайте ведомства.

По его словам, США "решительно поддерживают" вступление Узбекистана в ВТО и ожидают ответа правительства на вопросы из меморандума о внешнеторговом режиме, проект которого был утвержден республиканской межведомственной комиссии по работе с ВТО в марте.

Министр торговли США позитивно оценил либерализацию валютной политики в Узбекистане и отмену остававшихся валютных ограничений, а также налаживание отношений со странами-соседями.

"Это делает Узбекистан все более привлекательным рынком, поскольку компании могут очень легко обслуживать весь регион Центральной Азии, работая из Узбекистана", - сказал Росс.

Позитивными результатами реформ министр назвал значительное увеличение объема торговли США с Узбекистаном: со $136 млн в 2017 году до $300 млн в 2018 году. Объем экспорта США в Узбекистан в январе-августе 2019 года достиг $455 млн.

"У Узбекистана есть реальный шанс стать ведущим экспортным направлением для американских товаров в Центральной Азии в этом году", - отметил министр.

По его мнению, еще многое предстоит сделать для обеспечения устойчивости этих реформ.

"Важно, чтобы Узбекистан не только установил, но и поддерживал репутацию прозрачности и верховенства закона", - сказал Росс.

Он также заявил о необходимости Узбекистану перейти к использованию мировой практики в таможенных процедурах, в защите интеллектуальной собственности, в налогах и в правилах, которые касаются экспортеров, импортеров и инвесторов.

"Открытость системы государственных закупок - еще один ключевой фактор", - отметил американский министр.

"Соединенные Штаты привержены тому, чтобы быть стратегическим партнером в росте и развитии Узбекистана через торговлю, инвестиции и взаимодействие с другими странами Центральной Азии", - заявил Росс.

В начале октября узбекские власти опубликовали проект концепции комплексного социально-экономического развития республики до 2030 года, согласно которому Узбекистан планирует до конца 2021 года подписать соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с ЕАЭС.

В соответствии с документом, подписать соглашение планируется в ходе реализации первого этапа концепции, в 2019-2021 годах. Этот этап предусматривает адаптацию экономики республики к новым условиям и рыночным механизмам. На втором этапе (2022-2025 годы), согласно проекту Минэкономики Узбекистана, предполагается изучение вопроса о вхождении страны в ЕАЭС и Всемирную торговую организацию. Также на этот период в проекте запланированы либерализация торговой политики и ряд других мер.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе визита в Узбекистан в начале октября заявила, что президент страны Шавкат Мирзиеев прорабатывает вопрос о присоединении страны к ЕАЭС.

О возможностях сотрудничества с ЕЭАЭС президент Узбекистана говорил в послании к Олий Мажлису (парламенту) в декабре 2018 года. Этот вопрос также обсуждался в ходе визита главы государства в Белоруссию в августе.

По словам замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Фарита Мухаметшина, вопрос о получении Узбекистаном статуса наблюдателя в ЕАЭС может решиться в 2020 году.