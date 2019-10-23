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ТЭК 23.10.2019 18:49

Эфиопия хочет построить малую АЭС в течение 10 лет - министр Эфиопии

Эфиопия хочет построить малую АЭС в течение 10 лет, заявил министр инноваций и технологий Эфиопии Гетахун Мекурия Кума на форуме "Россия - Африка".

"Мы очень счастливы, что сегодня наше правительство подписало межправительственное соглашение о сотрудничестве в области атомных технологий", - сказал Кума, добавив, что планируется построить опытный реактор.

"Второе - это атомные электростанции, хотелось бы в течение 10 лет построить две ядерные установки по 200 МВт", - сказал он.

Ранее в среду "Росатом" подписал с Эфиопией межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЭФИОПИЯ, АЭС, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]