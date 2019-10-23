Эфиопия хочет построить малую АЭС в течение 10 лет - министр Эфиопии

Эфиопия хочет построить малую АЭС в течение 10 лет, заявил министр инноваций и технологий Эфиопии Гетахун Мекурия Кума на форуме "Россия - Африка".

"Мы очень счастливы, что сегодня наше правительство подписало межправительственное соглашение о сотрудничестве в области атомных технологий", - сказал Кума, добавив, что планируется построить опытный реактор.

"Второе - это атомные электростанции, хотелось бы в течение 10 лет построить две ядерные установки по 200 МВт", - сказал он.

Ранее в среду "Росатом" подписал с Эфиопией межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.