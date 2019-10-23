Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не рассматривает предлагаемый Россией мораторий на развертывание ракет и будет реагировать на новую ракетную угрозу, исходящую от России.
"Мы видим, что Россия призывает объявить мораторий на развертывание крылатых ракет с ядерными боеголовками в Европе. Это предложение не внушает доверия", - заявил Столтенберг на пресс-конференции в среду.
Он отметил, что мораторий "не представляется реальным предложением", так как "Россия уже развернула новую ракетную систему, нарушая ДРСМД".
В сентябре сообщалось, что Столтенберг получил письмо из России с предложением о введении моратория на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности.
Тогда он заявлял, что "это предложение не заслуживает доверия, потому что Россия уже развернула ракету SSC-8 (по российской классификации - 9М729)", отметив, что "предложение моратория на развертывание в Европе ракет средней и меньшей дальности не является реальным", пока Россия не уничтожит ракетную систему SSC-8.
2 августа США официально вышли из ДРСМД. Вашингтон винит в этом РФ, которая, по его мнению, не соблюдала договор. В России считают такие обвинения безосновательными.
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