Китай не хочет обсуждать вопросы контроля над вооружениями, но диалог с Пекином по этому вопросу необходим - генсек НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай пока не соглашается с тем, чтобы включиться в диалог по обсуждению вопросов контроля над вооружениями.
"Сейчас Китай не согласен с тем, что он должен быть частью диалога по контролю над вооружениями", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе в среду.
Однако генсек альянса указал, что, несмотря на это, необходимо пытаться выстраивать диалог с Пекином по этому вопросу.
"Но мы должны продолжать обсуждать эту тему с ними, потому что чем более важную роль начинает играть Китай, тем больше становится его военный потенциал", - добавил Столтенберг.
Он отметил, что Китай "вкладывает деньги, разрабатывает и размещает ракеты, которые были бы запрещены ДРСМД, если бы Китай входил в этот договор".
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