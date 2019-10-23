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Дальнее зарубежье 23.10.2019 20:03

Китай не хочет обсуждать вопросы контроля над вооружениями, но диалог с Пекином по этому вопросу необходим - генсек НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай пока не соглашается с тем, чтобы включиться в диалог по обсуждению вопросов контроля над вооружениями.

"Сейчас Китай не согласен с тем, что он должен быть частью диалога по контролю над вооружениями", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе в среду.

Однако генсек альянса указал, что, несмотря на это, необходимо пытаться выстраивать диалог с Пекином по этому вопросу.

"Но мы должны продолжать обсуждать эту тему с ними, потому что чем более важную роль начинает играть Китай, тем больше становится его военный потенциал", - добавил Столтенберг.

Он отметил, что Китай "вкладывает деньги, разрабатывает и размещает ракеты, которые были бы запрещены ДРСМД, если бы Китай входил в этот договор".

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, КИТАЙ, КОНТРОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]