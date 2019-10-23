Давление и угрозы не помешают Азербайджану проводить независимую политику - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о наличии внешнего давления в период президентства.
«Мы внимательно следим за происходящими в мире процессами и видим, что страны, экономически зависящие от других государств или финансовых структур, не могут проводить независимую политику и превратились своего рода заложников, инструмент (манипуляции – ИФ)»,- сказал Алиев в ходе встречи с новоназначенным министром экономики Микаилом Джаббаровым.
Глава государства отметил, что в некоторых случаях оказывается давление на правительства этих государств для использования в собственных национальных интересах.
«На нас тоже оказывается давление. Мы сталкивались с давлением во все периоды моего президентства (с 2003 года – ИФ). Но мы смогли устоять, оказывали сопротивление, высказывали свое слово. Никакое давление и угрозы не могут оказать влияние на нашу политику. Почему? Потому что мы опираемся на поддержку народа»,- сказал глава государства.
Алиев добавил, что «экономическая независимость остается основной задачей (для правительства – ИФ)». «Для достижения этого, мы в предстоящие годы должны приложить большие усилия»,- отметил он.
Ф.Исазаде
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