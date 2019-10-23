Алиев поручил Джаббарову продолжить серьезные экономические реформы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обозначил нынешний период экономического развития страны как постнефтяной.

«Нынешний период я считаю постнефтяным. Не из-за того, что наши нефтяные ресурсы иссякают, наоборот наши ресурсы в достаточном объеме увеличились, в том числе запасы природного газа равны 2,6 трлн кубометров», - заявил Алиев, принимая Микаила Джаббарова в связи с назначением его на должность министра экономики.

По словам президента, подписаны новые контракты, ведутся разведочные работы и нефтегазовый сектор, еще долгие годы будет играть важную роль в жизни страны.

«Именно поэтому я обозначаю нынешний период как поснефтегазовый. Все что нужно в этой сфере уже сделано. Построены трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, а Южный газовый коридор является историческим проектом. Мы это все претворили в жизнь и пользу от этих проектов увидим мы и последующие поколения»,- сказал президент.

В тоже время глава государства отметил, что экономическое развитие Азербайджана должно строиться на ненефтяном секторе и здесь ведущая роль отводится министерству экономики. «Я уверен, что как министр экономики вы выполните поставленные перед вами задачи»,- сказал президент.

Глава государства отметил, что экономическое развитие страны должно быть устойчивым.

«Нынешние темпы развития экономики меня не удовлетворяют. Правда этому есть объективные причины. В результате падения объемов добычи нефти в производстве ВВП наблюдается определенные замедления. За 9 месяцев рост ВВП составил 2,5%, а рост ненефтяного сектора – 3,5%. Считаю это неплохими показателям, но это нас не удовлетворяет»,- заявил Алиев.

Глава государства также отметил рост сектора АКП на 7%, рост ненефтяной промышленности более чем на 15%.

«Это очень положительные факторы. Но мы должны сделать так, чтобы это носило устойчивый характер и для достижения этого мы и после этого должны проводить серьезные реформы»,- сказал Алиев.

Б.Рустамбеков