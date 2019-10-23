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Бизнес и законодательство 23.10.2019 18:09

Алиев призвал чиновников в Азербайджане убрать «грязные руки» от предпринимателей

Основным приоритетом для правительства Азербайджана является обеспечение устойчивого экономического развития, заявил президент Ильхам Алиев.

«Это даст нам возможность выделять больше средств на социальный сектор», - сказал Алиев на встрече с новоназначенным министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.

Глава государства подчеркнул, что в настоящее время реформам нет альтернативы.

«Я озвучил свои мысли о новой экономической модели еще на церемонии инаугурации. Основные ее контуры были определены уже тогда. Реформы, в том числе и кадровые, проводимые после этого, тоже носили данную цель. Кадровые реформы необходимы, это неизбежно. Мы не сможем достичь успеха в XXI веке со старым мышлением», - подчеркнул глава государства.

По его словам, проводимые реформы принесли «хорошие результаты», но есть необходимость усилить работу, особенно по борьбе с теневой экономикой.

«Все еще десятки тысяч людей работают в теневой экономике. Поэтому эта сфера требует особого внимания. Уверен, что министерство экономики справится с данным вопросом. В целом, наше экономическое развитие должно продолжаться за счет ненефтяного сектора. Для достижения данной цели в последние годы проделана большая работа. Но все это должно делаться через призму развития бизнеса», - отметил Алиев.

Глава государства подчеркнул, что в развитых странах ВВП формируется в основном за счет малого и среднего бизнеса, и Азербайджан также должен создать условия для того, чтобы «лица с предпринимательской жилкой могли заниматься бизнесом и не сталкивались с давлением и вмешательством со стороны чиновников».

«Эти «грязные руки» должны отстать от предпринимателей. Иногда чиновники, руководители местных органов исполнительной власти, в особенности в регионах, не дают возможности предпринимателям. Они прилипают к ним как пиявки и высасывают кровь. Против таких лиц будут приняты очень строгие меры и самые строгие санкции», - заявил Алиев.

А.Мамедов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, БИЗНЕС, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]