Алиев призвал чиновников в Азербайджане убрать «грязные руки» от предпринимателей

Основным приоритетом для правительства Азербайджана является обеспечение устойчивого экономического развития, заявил президент Ильхам Алиев.
«Это даст нам возможность выделять больше средств на социальный сектор», - сказал Алиев на встрече с новоназначенным министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.
Глава государства подчеркнул, что в настоящее время реформам нет альтернативы.
«Я озвучил свои мысли о новой экономической модели еще на церемонии инаугурации. Основные ее контуры были определены уже тогда. Реформы, в том числе и кадровые, проводимые после этого, тоже носили данную цель. Кадровые реформы необходимы, это неизбежно. Мы не сможем достичь успеха в XXI веке со старым мышлением», - подчеркнул глава государства.
По его словам, проводимые реформы принесли «хорошие результаты», но есть необходимость усилить работу, особенно по борьбе с теневой экономикой.
«Все еще десятки тысяч людей работают в теневой экономике. Поэтому эта сфера требует особого внимания. Уверен, что министерство экономики справится с данным вопросом. В целом, наше экономическое развитие должно продолжаться за счет ненефтяного сектора. Для достижения данной цели в последние годы проделана большая работа. Но все это должно делаться через призму развития бизнеса», - отметил Алиев.
Глава государства подчеркнул, что в развитых странах ВВП формируется в основном за счет малого и среднего бизнеса, и Азербайджан также должен создать условия для того, чтобы «лица с предпринимательской жилкой могли заниматься бизнесом и не сталкивались с давлением и вмешательством со стороны чиновников».
«Эти «грязные руки» должны отстать от предпринимателей. Иногда чиновники, руководители местных органов исполнительной власти, в особенности в регионах, не дают возможности предпринимателям. Они прилипают к ним как пиявки и высасывают кровь. Против таких лиц будут приняты очень строгие меры и самые строгие санкции», - заявил Алиев.
А.Мамедов
Берлин не станет препятствовать новой отсрочке Brexit - кабмин ФРГ
Баку выступает за мирное урегулирование палестино-израильского конфликта с признанием Восточного Иерусалима столицей Палестины - глава МИД
Президент Азербайджана отмечает большие возможности сотрудничества с Ираном в рамках транспортных коридоров Север-Юг и Юг-Запад
Мехтиев – новый президент НАНА
Турция примет по итогам года около 6,5 млн российских туристов - прогноз
Ирландский боец смешанного стиля Макгрегор намерен взять реванш у россиянина Нурмагомедова
Президент Алиев выделил 2,3 млн манатов на замену крыш многоквартирных зданий на юге Азербайджана
ИВ Балакянского района потратит около 20 тыс. на подготовку к III фестивалю хурмы
ГААД получит 3,5 млн манатов на капремонт автодорог в Сумгайыте
Huawei запускает продажи смартфона со складным экраном Mate X в Китае
США, Китай и Германия остаются самыми дорогими брендами в мире - Brand Finance
Тема создания российской военной базы на Красном море в ходе встречи Путина с председателем Верховного совета Судана не затрагивалась - Песков
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Самое время разместить депозит в AccessBank-е!
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
“Nar” приступила к проекту "Canlı Kitab"
Число пользователей Nar 4G за год увеличилось на 85%
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку
Форум Международной энергетической хартии пройдет в Баку в октябре – Минэнерго