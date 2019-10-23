Нефть ускорила рост на данных о падении запасов в США, Brent - $60,1 за баррель

Повышение цен на нефть ускорилось после выхода данных о сокращении коммерческих запасов в США на прошлой неделе, что стало неожиданностью для рынка.
Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:38 МСК подорожали на $0,41 (на 0,69%) - до $60,11 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени выросли на $0,42 (на 0,77%) - до $54,9 за баррель.
Как сообщило министерство энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 1,699 млн баррелей. Таким образом, снижение показателя было зафиксировано впервые за шесть недель. При этом резервы бензина уменьшились на 3,107 млн баррелей, дистиллятов - на 2,715 млн баррелей.
Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных S&P Global Platts, предполагает, что резервы нефти увеличились по итогам шестой недели подряд (что произошло бы впервые почти за год) - на 4,7 млн баррелей. При этом, как ожидается, запасы бензина снизились за неделю на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 3 млн баррелей.
Опубликованные накануне данные Американского института нефти (API) показали, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4,45 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.
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