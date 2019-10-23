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Дальнее зарубежье 23.10.2019 19:14

Америка будет бороться с игиловцами в Сирии вместе с РФ и Турцией - спецпредставитель США

Соединенные Штаты будут сотрудничать с Россией и Турцией для борьбы с террористической организацией ИГ в Сирии, заявил в среду спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

"Прямо сейчас мы будем работать с Турцией, а также с Россией, (...) а также с нашими партнерами из Сирийских демократических сил, чтобы продолжить борьбу против ИГ, а также пытаться (...) поддерживать стабильность", - сказал Джеффри.

Он отметил, что с Дамаском США не сотрудничают.

При этом Джеффри подчеркнул, что в сотрудничестве с Россией по Сирии у США были как успехи, так и проблемы.

"У нас были некоторые успехи (в сотрудничестве - ИФ) с Россией в Сирии, а также у нас были некоторые проблемы с ней в зонах стабилизации. Посмотрим, что получится сейчас", - сказал Джеффри.

Джеффри выступает в Конгрессе США на слушаниях по выводу американских войск с северо-востока Сирии.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, СИРИЯ, РОССИЯ, АНТИТЕРРОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]