Америка будет бороться с игиловцами в Сирии вместе с РФ и Турцией - спецпредставитель США

Соединенные Штаты будут сотрудничать с Россией и Турцией для борьбы с террористической организацией ИГ в Сирии, заявил в среду спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
"Прямо сейчас мы будем работать с Турцией, а также с Россией, (...) а также с нашими партнерами из Сирийских демократических сил, чтобы продолжить борьбу против ИГ, а также пытаться (...) поддерживать стабильность", - сказал Джеффри.
Он отметил, что с Дамаском США не сотрудничают.
При этом Джеффри подчеркнул, что в сотрудничестве с Россией по Сирии у США были как успехи, так и проблемы.
"У нас были некоторые успехи (в сотрудничестве - ИФ) с Россией в Сирии, а также у нас были некоторые проблемы с ней в зонах стабилизации. Посмотрим, что получится сейчас", - сказал Джеффри.
Джеффри выступает в Конгрессе США на слушаниях по выводу американских войск с северо-востока Сирии.
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