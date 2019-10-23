Президент Азербайджана отмечает большие возможности сотрудничества с Ираном в рамках транспортных коридоров Север-Юг и Юг-Запад

Президент Азербайджана Ильхам Алиев удовлетворен дружественными и добрососедскими отношениями с Ираном.
«Я удовлетворен дружественными и добрососедскими отношениями между Азербайджаном и Ираном. Существуют большие возможности сотрудничеству между двумя странами в рамках транспортных коридоров Север-Юг и Юг-Запад»,- заявил Алиев в среду в Баку, принимая министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа, сообщает сайт главы государства.
Глава государства высоко оценил роль азербайджано-иранской межправительственной комиссии в развитии торгово-экономических отношений.
В свою очередь Зариф сообщил, что президент Ирана Хасан Рухани в ближайшие дни посетит Азербайджан для участия в 18-мсаммите Движения неприсоединения.
По его словам, встреча Рухани с Алиевым в рамках визита в Баку будет способствовать дальнейшему развитию отношений между двумя странами.
Б.Рустамбеков
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