Президент Азербайджана отмечает большие возможности сотрудничества с Ираном в рамках транспортных коридоров Север-Юг и Юг-Запад

Президент Азербайджана Ильхам Алиев удовлетворен дружественными и добрососедскими отношениями с Ираном.

«Я удовлетворен дружественными и добрососедскими отношениями между Азербайджаном и Ираном. Существуют большие возможности сотрудничеству между двумя странами в рамках транспортных коридоров Север-Юг и Юг-Запад»,- заявил Алиев в среду в Баку, принимая министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа, сообщает сайт главы государства.

Глава государства высоко оценил роль азербайджано-иранской межправительственной комиссии в развитии торгово-экономических отношений.

В свою очередь Зариф сообщил, что президент Ирана Хасан Рухани в ближайшие дни посетит Азербайджан для участия в 18-мсаммите Движения неприсоединения.

По его словам, встреча Рухани с Алиевым в рамках визита в Баку будет способствовать дальнейшему развитию отношений между двумя странами.

Б.Рустамбеков