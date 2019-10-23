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Внешняя политика 23.10.2019 19:50

Президент Азербайджана отмечает большие возможности сотрудничества с Ираном в рамках транспортных коридоров Север-Юг и Юг-Запад

Президент Азербайджана Ильхам Алиев удовлетворен дружественными и добрососедскими отношениями с Ираном.

«Я удовлетворен дружественными и добрососедскими отношениями между Азербайджаном и Ираном. Существуют большие возможности сотрудничеству между двумя странами в рамках транспортных коридоров Север-Юг и Юг-Запад»,- заявил Алиев в среду в Баку, принимая министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа, сообщает сайт главы государства.

Глава государства высоко оценил роль азербайджано-иранской межправительственной комиссии в развитии торгово-экономических отношений.

В свою очередь Зариф сообщил, что президент Ирана Хасан Рухани в ближайшие дни посетит Азербайджан для участия в 18-мсаммите Движения неприсоединения.

По его словам, встреча Рухани с Алиевым в рамках визита в Баку будет способствовать дальнейшему развитию отношений между двумя странами.

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]