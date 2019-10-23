Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8906 RUR   0.0267 GBR   2.186 TRY   0.2928

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.16 0.85 Brent 59.70 0.74

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 23.10.2019 20:07

Баку выступает за мирное урегулирование палестино-израильского конфликта с признанием Восточного Иерусалима столицей Палестины - глава МИД

Азербайджан выступает за мирное урегулирование палестино-израильского конфликта на основе «принципа двух государств» с признанием Восточного Иерусалима столицей Палестины, заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Я хотел бы еще раз выразить полную поддержку Азербайджана братскому палестинскому народу в его борьбе за мир, стабильность и устойчивое развитие. Палестино-израильский конфликт должен быть разрешен мирным путем и на основе «принципа двух государств» с признанием Восточного Иерусалима столицей Палестины», сказал Мамедъяров в среду в Баку на совещании комитета министров Движения неприсоединения по Палестине.

Министр также отметил, что Азербайджан всегда поддерживала палестинский народ в трудные времена и привержен исламской солидарности. Ярким примером такой поддержки является выделение $200 тыс. в октябре 2018 года Агентству ООН по оказанию помощи палестинским беженцам на Ближнем Востоке.

«Мы понимаем страдания палестинского народа, потому что азербайджанский народ также страдает от оккупации своих земель соседней Арменией»,- сказал Мамедъяров.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПАЛЕСТИНА, ИЗРАИЛЬ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


В ЕС призывают палестинцев и Израиль соблюдать перемирие Встрече лидеров Палестины и Израиля может способствовать восстановление палестинского единства - Лавров В ООН призвали Израиль предотвратить резкое обострение обстановки в секторе Газа Азербайджан поддерживает решение израильско-палестинского конфликта по принципу создания двух государств – президент Алиев Организация освобождения Палестины замораживает решение о признании Израиля и исполнение своих обязательств по соглашениям с Тель-Авивом Пять палестинцев погибли и 60 ранены в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]