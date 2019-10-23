Баку выступает за мирное урегулирование палестино-израильского конфликта с признанием Восточного Иерусалима столицей Палестины - глава МИД

Азербайджан выступает за мирное урегулирование палестино-израильского конфликта на основе «принципа двух государств» с признанием Восточного Иерусалима столицей Палестины, заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Я хотел бы еще раз выразить полную поддержку Азербайджана братскому палестинскому народу в его борьбе за мир, стабильность и устойчивое развитие. Палестино-израильский конфликт должен быть разрешен мирным путем и на основе «принципа двух государств» с признанием Восточного Иерусалима столицей Палестины», сказал Мамедъяров в среду в Баку на совещании комитета министров Движения неприсоединения по Палестине.

Министр также отметил, что Азербайджан всегда поддерживала палестинский народ в трудные времена и привержен исламской солидарности. Ярким примером такой поддержки является выделение $200 тыс. в октябре 2018 года Агентству ООН по оказанию помощи палестинским беженцам на Ближнем Востоке.

«Мы понимаем страдания палестинского народа, потому что азербайджанский народ также страдает от оккупации своих земель соседней Арменией»,- сказал Мамедъяров.

Б.Рустамбеков