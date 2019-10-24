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Дальнее зарубежье 24.10.2019 16:29

"Один пояс и один путь" - не угроза для ЕС и Евразии - итальянский банкир

Китайский торговый проект "Один пояс и один путь" никак угрожает интересам ЕС и Евразийского экономического союза, заявил в четверг председатель совета директоров "Банка Интеза" Антонио Фаллико.

"Проблема заключается не в необходимости выбора между ЕС, Евразийским экономическим союзом и проектом "Один пояс и один путь". Они дополняют друг друга и могут функционировать совместно", - заявил он на Евразийском экономическом форуме в Вероне.

"Поэтому вызывает опасения тот факт, что Европа, которая несколько тысячелетий была ориентиром для мировой цивилизации... сейчас сталкивается с сильными сепаратистскими, популистскими, ксенофобскими движениями", - добавил Фаллико, также возглавляющий ассоциацию "Познаём Евразию".

"Один пояс и один путь" - проект Китая по созданию глобальной инфраструктуры торговых путей, объединяющий два других проекта - "Экономический пояс шелкового пути" и "Морской Шелковый Путь 21 века". Проект периодически подвергается критике со стороны США и ряда других стран.

Ранее состоялось два международных форума "Один пояс - один путь" - в мае 2017 года и в апреле 2019 года. Во втором форуме принимали участие 37 мировых лидеров, а также 5 тыс. других представителей из 150 стран.

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Тэги: ЕВРОПА, КИТАЙ, ПРОЕКТЫ, СОВМЕСТИМОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]