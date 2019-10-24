Только политика давления может подтолкнуть Иран к переговорам - министр иностранных дел Саудовской Аравии

Политика умиротворения не работает с Ираном, и единственный способ заставить Тегеран вести переговоры - это оказывать на него давление, заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии в Париже.
"Мы считаем, что политика умиротворения не работает. Важны действия, а не слова. Члены иранского правительства говорят, но не имеют власти. Те, у кого она есть, как, например, и у Революционной гвардии, не хотят вести переговоры", - приводит слова саудовского министра иностранных дел Аделя аль-Джубейра в четверг ливанская газета The Daily Star.
"На настоящий момент оказание максимального давления представляется единственной возможностью (начать вести переговоры - ИФ)", - добавил политик.
Саудовская Аравия разорвала дипотношения с Ираном в январе 2016 года после того, как были совершены нападения на ее диппредставительство в Тегеране.
Иран обвиняет Саудовскую Аравию и возглавляемую ею арабскую коалицию во вмешательстве в дела Йемена.
Отношения между Ираном и Саудовской Аравией, лидерами двух направлений в исламе - шиизма и суннизма - еще более накалились после недавней атаки на нефтяные объекты королевства. Эр-Рияд обвинил в этом нападении Иран, который, в свою очередь, категорически отверг свою причастность к данной акции.
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