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Регион 24.10.2019 16:46

Только политика давления может подтолкнуть Иран к переговорам - министр иностранных дел Саудовской Аравии

Политика умиротворения не работает с Ираном, и единственный способ заставить Тегеран вести переговоры - это оказывать на него давление, заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии в Париже.

"Мы считаем, что политика умиротворения не работает. Важны действия, а не слова. Члены иранского правительства говорят, но не имеют власти. Те, у кого она есть, как, например, и у Революционной гвардии, не хотят вести переговоры", - приводит слова саудовского министра иностранных дел Аделя аль-Джубейра в четверг ливанская газета The Daily Star.

"На настоящий момент оказание максимального давления представляется единственной возможностью (начать вести переговоры - ИФ)", - добавил политик.

Саудовская Аравия разорвала дипотношения с Ираном в январе 2016 года после того, как были совершены нападения на ее диппредставительство в Тегеране.

Иран обвиняет Саудовскую Аравию и возглавляемую ею арабскую коалицию во вмешательстве в дела Йемена.

Отношения между Ираном и Саудовской Аравией, лидерами двух направлений в исламе - шиизма и суннизма - еще более накалились после недавней атаки на нефтяные объекты королевства. Эр-Рияд обвинил в этом нападении Иран, который, в свою очередь, категорически отверг свою причастность к данной акции.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, ИРАН, ПЕРЕГОВОРЫ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]