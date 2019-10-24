Выручка Twitter в третьем квартале не оправдала ожиданий, акции рухнули

Американская Twitter Inc., которой принадлежит одноименная сеть микроблогов, увеличила выручку в третьем квартале 2019 года на 8,6%, однако показатель существенно не дотянул до прогнозов экспертов, что привело к падению акций компании на предварительных торгах.
Как сообщается в пресс-релизе компании, ее квартальная выручка составила $823,7 млн по сравнению с $758,1 млн за аналогичный период прошлого года. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $876 млн.
Выручка от рекламы увеличилась до $702 млн по сравнению с $650 млн годом ранее.
Чистая прибыль Twitter в третьем квартале составила $36,5 млн, или $0,05 на акцию, против $789 млн, или $1,02 на акцию, годом ранее.
Прибыль без учета разовых факторов составила $0,17. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал скорректированную прибыль на уровне $0,2 на акцию.
Со второго квартала Twitter отказалась от публикации данных о количестве пользователей и объявляет лишь показатель "монетизируемых ежемесячно активных пользователей". Этот показатель на конец квартала составил 145 млн по сравнению с 139 млн на конец второго квартала и 124 млн за аналогичный период годом ранее.
Согласно прогнозу Twitter, в четвертом квартале текущего года выручка компании составит от $940 млн до $1,01 млрд. Аналитики ожидали, что показатель составит $1,06 млрд.
Акции Twitter рухнули на 18,7% на предварительных торгах в четверг. С начала года их стоимость выросла на 35%.
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