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Выручка Twitter в третьем квартале не оправдала ожиданий, акции рухнули

Американская Twitter Inc., которой принадлежит одноименная сеть микроблогов, увеличила выручку в третьем квартале 2019 года на 8,6%, однако показатель существенно не дотянул до прогнозов экспертов, что привело к падению акций компании на предварительных торгах.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее квартальная выручка составила $823,7 млн по сравнению с $758,1 млн за аналогичный период прошлого года. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $876 млн.

Выручка от рекламы увеличилась до $702 млн по сравнению с $650 млн годом ранее.

Чистая прибыль Twitter в третьем квартале составила $36,5 млн, или $0,05 на акцию, против $789 млн, или $1,02 на акцию, годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,17. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал скорректированную прибыль на уровне $0,2 на акцию.

Со второго квартала Twitter отказалась от публикации данных о количестве пользователей и объявляет лишь показатель "монетизируемых ежемесячно активных пользователей". Этот показатель на конец квартала составил 145 млн по сравнению с 139 млн на конец второго квартала и 124 млн за аналогичный период годом ранее.

Согласно прогнозу Twitter, в четвертом квартале текущего года выручка компании составит от $940 млн до $1,01 млрд. Аналитики ожидали, что показатель составит $1,06 млрд.

Акции Twitter рухнули на 18,7% на предварительных торгах в четверг. С начала года их стоимость выросла на 35%.

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Тэги: США, TWITTER, КВАРТАЛ, ОТЧЕТНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]