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Регион 24.10.2019 15:58

Сочинское соглашение с РФ по Сирии стало финальным этапом борьбы Анкары с терроризмом - правящая партия Турции

Договоренности Анкары и Москвы по Сирии являются завершающей стадией антитеррористической кампании Турции, сообщило агентство "Анадолу" со ссылкой на пресс-секретаря правящей Партии справедливости и развития Омера Челика.

Он пояснил, что в контексте сочинского соглашения 22 октября речь идет также о "заговоре сепаратистов" против Турции. "Турецкие военные не уйдут из северо-восточной Сирии, пока не будет гарантированы стабильность и безопасность региона", - отметил Челик.

Он также напомнил, что помощь Турции сирийским беженцам предотвратила наплыв сотен тысяч из них в ЕС.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил 9 октября о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

22 октября по итогам переговоров в Сочи президентов России и Турции был принят меморандум. Согласно документу, начиная с 12:00 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.

Российские военные полицейские и сирийские пограничники будут содействовать выводу подразделений курдских сил и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы. Вывод должен завершиться в течение 150 часов после 12:00 23 октября 2019 года, отмечается в меморандуме.

"С этого момента начинается совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы", - говорится в меморандуме.

Военная операция Турции на северо-востоке Сирии прекращается, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в Сочи лидеров России и Турции.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СОЧИ, ДОГОВОРЕННОСТИ, ЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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