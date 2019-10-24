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ТЭК 24.10.2019 16:00

Азербайджан весной 2020г проведет аукцион по ВИЭ

Азербайджан планирует весной 2020 году аукцион по реализации проектов в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ), заявил председатель правления Госагентства по регулированию энергетических вопросов Самир Ахундов.

«Аукцион планируется провести весной 2020 года на 8 заранее выбранных географических территориях», - сказал Ахундов в четверг в Баку на форуме Международной энергетической хартии.

По его словам, из них 5 участков предназначены для ветроэнергетики, еще 3 - для солнечной.

Ахундов добавил, что в Азербайджане экономический потенциал ветровой электроэнергии оценивается в 3 тыс. Мегаватт, солнечной - 20 тыс. Мегаватт.

В настоящее время доля производства электроэнергии в Азербайджане за счет традиционных источников энергии (природного газа) оставляет 91,9%, производство же электроэнергии за счет возобновляемых источников составляет 8,1%. С учетом же мощностей крупных гидроэлектростанций доля возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии на сегодня составляет 17%, что соответствует генерирующим мощностям в 1,276 тыс. МВт.

По оценкам потенциал генерирующих мощностей возобновляемых источников энергии в Азербайджане составляет в целом 26 тыс. МВт.

Перед Минэнерго стоит задача увеличить к 2030 году долю ВИЭ в производстве электроэнергии до 30%. Производство 1 млрд кВт/час электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии позволит сэкономить 200 млн кубометров природного газа.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ВИЭ, АУКЦИОН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]