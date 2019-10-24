Банковские вклады населения в Азербайджане в январе-сентябре выросли на 2,7% - регулятор

Банковские вклады населения в Азербайджане на 30 сентября 2019 года составляют 8 млрд 491,3 млн манатов, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

На конец 2018 года вклады населения в банках оценивались 8 млрд 269,7 млн манатов. Таким образом, в январе-сентябре 2019 года банковские вклады населения выросли на 2,7%.

В структуре банковских вкладов населения на начало октября 2019 года срочные вклады составили 5 млрд 465,5 млн манатов (спад в январе-сентябре 2019 года на 0,2% - ИФ), до востребования – 3 млрд 25,8 млн манатов (рост на 8,4%).

Вклады до востребования физлиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, в январе-сентябре 2019 года сократились на 7,9% - до 114 млн манатов.

На конец сентября 2019 года депозиты юридических лиц в банках оцениваются в 11 млрд 571,3 млн манатов (рост в январе-сентябре на 12,2% - ИФ). При этом срочные вклады юрлиц в январе-сентябре 2019 года увеличились на 86,3% - до 2 млрд 700,6 млн манатов, вклады до востребования – на 0,1%, до 8 млрд 870,7 млн манатов.

В целом, на 30 сентября 2019 года суммарный объем вкладов и депозитов в банках Азербайджана составляет 20 млрд 62,6 млн манатов (рост на 8%).

А.Мамедов