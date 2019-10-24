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Финансы 24.10.2019 16:03

Банковские вклады населения в Азербайджане в январе-сентябре выросли на 2,7% - регулятор

Банковские вклады населения в Азербайджане на 30 сентября 2019 года составляют 8 млрд 491,3 млн манатов, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

На конец 2018 года вклады населения в банках оценивались 8 млрд 269,7 млн манатов. Таким образом, в январе-сентябре 2019 года банковские вклады населения выросли на 2,7%.

В структуре банковских вкладов населения на начало октября 2019 года срочные вклады составили 5 млрд 465,5 млн манатов (спад в январе-сентябре 2019 года на 0,2% - ИФ), до востребования – 3 млрд 25,8 млн манатов (рост на 8,4%).

Вклады до востребования физлиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, в январе-сентябре 2019 года сократились на 7,9% - до 114 млн манатов.

На конец сентября 2019 года депозиты юридических лиц в банках оцениваются в 11 млрд 571,3 млн манатов (рост в январе-сентябре на 12,2% - ИФ). При этом срочные вклады юрлиц в январе-сентябре 2019 года увеличились на 86,3% - до 2 млрд 700,6 млн манатов, вклады до востребования – на 0,1%, до 8 млрд 870,7 млн манатов.

В целом, на 30 сентября 2019 года суммарный объем вкладов и депозитов в банках Азербайджана составляет 20 млрд 62,6 млн манатов (рост на 8%).

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: БАНКИ, ВКЛАДЫ, НАСЕЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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