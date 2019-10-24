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ТЭК 24.10.2019 16:07

Цены на нефть снижаются, Brent на уровне $61,1 за баррель

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торговой сессии в четверг после скачка накануне, сильнейшего с момента атак беспилотников на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:46 подешевели на $0,02 (на 0,03%) - до $61,15 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) днем опускаются на $0,14 (на 0,25%) - до $55,83 за баррель.

Оба сорта в среду достигли максимальных отметок за последний месяц.

Позитивом для рынка стали данные министерства энергетики США, согласно которым запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 1,699 млн баррелей. Таким образом, снижение показателя было зафиксировано впервые за шесть недель. При этом резервы бензина уменьшились на 3,107 млн баррелей, дистиллятов - на 2,715 млн баррелей.

Консенсус-прогноз опрошенных S&P Global Platts экспертов предполагал, что резервы нефти увеличились по итогам шестой недели подряд (что произошло бы впервые почти за год) - на 4,7 млн баррелей. При этом ожидалось снижение запасов бензина за неделю на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 3 млн баррелей.

Между тем опасения по поводу спроса нивелировали оптимизм, связанный с выходом статданных. Слабость мировой экономики остается в центре внимания нефтяного рынка, отмечают эксперты Julius Baer.

"Общая картина для нефтяного рынка остается без изменений. Основное внимание игроков приковано к динамике экономики и ее негативному влиянию на спрос. Тогда как страны ОПЕК+ ограничивают предложение сырья, Канада, Бразилия и страны Североморского нефтегазового бассейна наращивают добычу. Сланцевым производителям из США остается все меньше свободного пространства на рынке на фоне достаточно высоких запасов "черного золота" в мире", - отмечает главный макроэкономист Julius Baer Норберт Рюкер.

Цены на нефть остаются "очень чувствительными" к торговым переговорам между США и Китая и проблемам роста глобальной экономики, отмечают эксперты Commonwealth Bank. Встреча лидеров двух стран на саммите АТЭС в ноябре, вероятно, станет критическим моментом для нефтяного рынка, поскольку станут понятны перспективы торговой сделки, говорится в сообщении банка.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]