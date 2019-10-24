Китайцы потратили $127,5 млрд в зарубежных поездках в I полугодии

Суммарный объем расходов китайцев в зарубежных поездках в первом полугодии 2019 года составил $127,5 млрд, свидетельствуют данные Государственного управления валютного контроля КНР. Это сопоставимо с показателем за весь 2018 год.

По данным валютного контроля, более половины этой суммы было потрачено в Азии (54%), далее следуют США (24%) и Европа (13%). При этом Франция, Италия, Великобритания и Швейцария являются главными туристическими направлениями в Европе.

Использование банковских карт по-прежнему доминировало при оплате товаров и услуг за границей, при этом был зафиксирован резкий рост мобильных платежей - примерно вдвое, говорится в докладе ведомства.

По итогам 2018 года туристы из КНР потратили за рубежом около $130 млрд, что на 13% превзошло показатель за предыдущий год, по данным Китайской академии туризма.

В январе-июне 2019 года туристы материковой части Китая совершили примерно 31 млн выездных поездок, организованных туристическими компаниями, сообщило министерство культуры и туризма страны.

При этом Таиланд являлся самым популярным направлением для туристов материковой части Китая. Также в число привлекательных стран вошли Япония, Вьетнам, Сингапур, Малайзия, Индонезия и Южная Корея.